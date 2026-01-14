Мировой рейтинг сильных паспортов: на каком месте оказалась Россия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Россия поднялась на 46-ю строчку в международном рейтинге стран с самыми «сильными» паспортами. Об этом сообщил портал консалтинговой компании Henley & Partners.

Компания подготовила индекс совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), основываясь на количестве государств, которые владельцы документов могут посещать без предварительного оформления виз.

На текущий момент россиянам открыт свободный въезд в 113 иностранных государств. Подобный результат зафиксирован и у Турции, которая разделила с Россией одну позицию в списке.

Согласно актуальным данным, лидером мирового рейтинга остается Сингапур, чьи граждане имеют право беспрепятственно посещать 192 страны. На втором месте расположились Южная Корея и Япония с показателем в 188 направлений. Третью строчку заняла группа европейских государств, включая Данию, Люксембург, Испанию, Швецию и Швейцарию — их жители могут путешествовать без виз в 186 стран. В топ-10 вернулись США с возможностью посещения 179 государств.

В 2025 году ситуация для российских путешественников была несколько хуже — тогда страна располагалась на 50-м месте, хотя в 2024 году занимала ту же 46-ю позицию, что и сейчас.

Между тем, самым «слабым» в мире признан документ Афганистана, занимающий 101-ю строчку с доступом всего в 24 страны. Низкие показатели также у Сирии и Ирака.

Для российских туристов сохраняются ограничения в ряде европейских стран: Чехия, Германия, Франция и другие государства не принимают загранпаспорта старого образца без биометрии. Некоторые государства, в числе которых Эстония, Латвия, Литва и Польша, прекратили выдачу туристических виз россиянам.

