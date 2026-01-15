Стоматолог назвала меры экстренной самопомощи при выбитом зубе

Фото: 5-tv.ru

Врач дала россиянам рекомендации, которые в первые минуты после травмы могут помочь.

Шансы сохранить выбитый зуб значительно повышаются, если правильно действовать в первые же минуты после травмы. Об этом Lenta.ru сообщила врач-стоматолог Яна Кузуб.

Первым делом, по словам врача, нужно убедиться в отсутствии угрожающих жизни травм: сильного кровотечения, перелома челюсти или признаков сотрясения мозга. Если их нет, можно переходить к спасению зуба.

Нужно найти сам зуб и брать его только за коронку (видимую часть), не касаясь корня, чтобы не повредить живые клетки.

Если зуб загрязнился, нужно аккуратно прополоскать его чуть теплой водой, физраствором или даже собственной слюной в течение трех-пяти секунд, тереть зуб не надо.

По возможности нужно вернуть зуб в лунку, ориентируясь на положение соседних зубов, и слегка прикусить чистую салфетку для фиксации.

«Нахождение зуба в естественной среде многократно увеличивает шансы сохранить его жизнеспособность», — подчеркнула Кузуб.

Если вставить зуб обратно не удается, его нужно поместить в холодное молоко или физраствор и срочно ехать к врачу. Критически важно попасть к стоматологу в течение 60 минут после травмы, иначе шансы на успешное приживление резко снижаются.

