Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По мнению артиста, молодежь не всегда разделяет самые важные ценности.

Семья — это самое главное в жизни человека. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сказал актер Александр Метелкин на премьере фильма «Завербованный».

«Я считаю, что семья — это самое главное. Вот это мой выбор: семья — это самое главное в жизни каждого человека», — подчеркнул артист.

По его мнению, эта истина в глазах многих людей угасает. Молодежь не спешит разделять семейные ценности.

Метелкин станет по-настоящему счастливым, если люди научатся правильно расставлять жизненные приоритеты и возведут семью на первое место. Для артиста даже его актерская карьера не стоит во главе угла. Этот «пьедестал» занимает благополучие близких людей.

«Все, что я хочу, в глобальном смысле — чтобы семья была счастлива, детки росли здоровыми, прекрасными, чтобы получали образование, шли дальше по этой жизни и крутили эту планету, и просто получали удовольствие от этой жизни», — поделился Метелкин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему актер Метелкин очень хотел сыграть злодея.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.