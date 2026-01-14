Врач назвал купание в проруби для неподготовленных людей «русской рулеткой»

Терапевт Кондрахин: в купании детей в холодной воде ничего хорошего нет

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Терапевт Андрей Кондрахин прокомментировал скандальные кадры с ребенком из Сургута.

Врач-терапевт высказал резко критическую позицию по поводу зимних купаний, особенно среди детей и неподготовленных людей. Об этом кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил в беседе с aif.ru, комментируя видео из Сургута, где малыша окунули в прорубь.

«То есть это такая рулетка с высокой степенью вероятности, что ребенок заболеет. С точки зрения медицины в купании в холодной воде неподготовленным людям и такой проверке себя на прочность совершенно ничего хорошего нет», — сказал врач.

Он подчеркнул, что это серьезный стресс для организма, вызывающий мощный выброс адреналина и перегрузку сердечно-сосудистой системы.

Кондрахин пояснил, что человек — существо теплокровное, и холод для него нетипичен.

«Лезть в холодную воду для нашего организма — это очень опасно», — отметил он.

По словам терапевта, практиковать такое можно только при условии многолетнего системного закаливания, а разовые акции не только не полезны, но и смертельно опасны.

«Если оставаться в течение 15 минут в холодной воде с температурой 0…+1, то человек не выживет», — предупредил Кондрахин.

Эксперт опроверг расхожий миф о том, что купание в проруби «облегчает» состояние, назвав его выдумкой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Норильске женщина морила голодом четверых детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.