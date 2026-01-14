Признали оружием: женщина избила премьер-министра блинчиком

Фото: www.globallookpress.com/Sanka Vidanagama

Бросок десерта в лицо политику обернулся тюремным сроком.

В Австралии 56-летнюю женщину приговорили к условному заключению за нападение на экс-главу региона Северная территория с использованием блинчика. Об этом сообщает 1 News.

Инцидент произошел на рынке Найтклифф, где Сюзанна Ли Милгейт атаковала Наташу Файлс, занимавшую на тот момент пост премьер-министра субъекта. По данным следствия, женщина подбежала к чиновнице и нанесла ей удары десертом, который находился в плотной картонной упаковке.

В результате агрессивных действий на лице пострадавшей Файлс остались заметные гематомы и кровоподтеки. Судья Джули Франц в ходе процесса официально признала, что в данных обстоятельствах свернутый блинчик фактически был применен в качестве холодного оружия.

Австралийка объяснила свой поступок попыткой выразить несогласие с жесткой политикой карантина в период пандемии. Милгейт рассказала, что ее супруг пережил инсульт в начале 2020 года и нуждался в хирургическом вмешательстве, однако власти не предоставили ему официальное освобождение от обязательной вакцинации.

Из-за инцидента на рынке Сюзанна лишилась лицензии на осуществление риэлторской деятельности. На финальном слушании она защищала себя сама, пытаясь добиться отвода судьи и обвинителя из-за подозрений в сговоре против нее. Тем не менее, суд счел атаку спланированной, так как женщина заранее договорилась о видеофиксации нападения.

Судья назначила подсудимой один год лишения свободы условно, приняв во внимание ее тяжелое психологическое состояние и уже отбытый 24-дневный срок под стражей.

«Я никогда не была плохим человеком и никогда не обидела бы и мухи», — заявила Милгейт в зале суда.

Несмотря на подавленное состояние в момент оглашения вердикта, позже женщина сообщила прессе о намерении подать апелляцию. Она рассчитывает оспорить решение, так как судимость мешает ей вернуться к профессии риэлтора. Также в материалах дела упоминается депрессия и финансовый крах бизнеса осужденной как смягчающие факторы.

