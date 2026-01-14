Онколог объяснил, почему лечение могло не спасти Игоря Золотовицкого

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Специалист отметил, что успех борьбы с раком, в частности желудка, зависит от множества факторов.

Смерть народного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого не могло предотвратить лечение. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин, комментируя болезнь артиста.

«Успех лечения зависит от того, как рано мы обнаруживаем рак и как именно биологически ведет себя опухоль. Если это ближе к доброкачественному образованию, то прооперировал и все прекрасно. Если речь даже об операции не идет, потому что метастазы пошли по всему организму…» — пояснил Черемушкин.

Он подчеркнул, что терапия рака — это сложный «пазл», который приходится собирать прямо по ходу дела.

После начала лечения чувствительные клетки гибнут, но могут появиться устойчивые, которые формируют новую опухолевую ткань. Онколог также напомнил, что рак желудка часто долго протекает бессимптомно, что затрудняет раннюю диагностику.

В качестве главной рекомендации врач посоветовал не пренебрегать регулярными профилактическими осмотрами, которые позволяют обнаружить проблему на ранней стадии, когда шансы на успешное излечение максимально высоки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что актриса Александра Ребенок в шоке от смерти Игоря Золотовицкого.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.