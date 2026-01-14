«Тяжелейшая потеря»: Олег Басилашвили о влиянии Игоря Золотовицкого на актеров

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Среди его учеников — множество известных в настоящее время служителей театральной сцены.

Народный артист СССР, актер Олег Басилашвили признался, что смерть заслуженного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ, актера и педагога Игоря Золотовицкого стала для него глубоко личной и крайне болезненной потерей. В беседе с 5-tv.ru он подчеркнул, что ушел из жизни не только выдающийся артист, но и человек редкой душевной организации.

По словам Басилашвили, Золотовицкий был по-настоящему уникальным актером и всю жизнь посвятил служению Художественному театру. Значительную часть своего времени и сил он отдавал воспитанию молодых артистов в Школе-студии МХАТ, формируя новое поколение театральных профессионалов. Среди его учеников — множество известных в настоящее время актеров, и именно в этом, как отметил собеседник, заключается его огромная заслуга перед театром.

«Он всю свою жизнь, проработав в художественном театре, отдал во имя прославления этого искусства Художественного театра и отдал громадную часть своей жизни студентам Школы-студий Московского Художественного театра, молодым актерам грядущей смены. Среди актеров-выпускников студии под его руководством громадное количество замечательных, ныне известных артистов. Это его заслуга», — отметил Басилашвили.

Также актер поделился личным воспоминанием о Золотовицком. Он отметил внутреннюю силу покойного артиста, яркую внешность и особенный взгляд, наполненный любовью к жизни и радостью. Он добавил, что осознание утраты дается особенно тяжело, и выразил соболезнования родным, близким и коллегам покойного.

«Для меня это личная тяжелейшая потеря. Ушел от нас добрый, умный, честный человек. Прекрасный, замечательный артист. Он неповторимый артист. <…> Он был высокий красивый и крепкий человек с глазами, излучающими радость, любовь к жизни. Так я его запомнил навсегда. Страшно, что его больше нет. Царствие ему небесное и искренние соболезнования семье, близким, руководству Художественного театра», — сказал собеседник.

Игорь Золотовицкий скончался на 65-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Он возглавлял Школу-студию МХАТ с 2013 года и совмещал руководство учебным заведением с преподавательской и актерской деятельностью.

Золотовицкий оставался одной из ключевых фигур российской театральной сцены на протяжении многих лет, пользовался неизменным уважением профессионального сообщества и внес значительный вклад в развитие театрального образования в России.

Ранее, писал 5-tv.ru, ученица Игоря Золотовицкого Полина Гагарина высказалась о его смерти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.