Десять тонн кокаина обнаружили на судне у Канарских островов

Это одна из крупнейших партий в мировой истории.

Одну из самых крупных партий кокаина в мировой истории изъяли испанские правоохранители. Десять тонн наркотического вещества обнаружили на судне у Канарских островов.

Оно следовало из Южной Америки и официально перевозило соль. Как раз в этом легальном грузе и спрятали коробки с запрещенным порошком. 13 человек, находившихся на борту, задержали.

Ранее 5-tv.ru писал, что управление Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республике пресекло деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков на территории региона.

Всего задержали 25 граждан России, занимавшихся поставкой, фасовкой и распространением наркотиков через тайниковые закладки. По местам проживания и временного пребывания задержанных сотрудники ФСБ провели обыски.

В ходе следственных действий было изъято более 50 килограммов синтетических наркотических средств. Также установлено, что участники группы вели пропаганду наркозависимости среди молодежи, а кураторство преступной деятельности осуществлялось с территории Украины.

