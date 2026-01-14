ВС РФ поразили украинские военно-промышленные объекты в 145 районах

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

Также уничтожены пункты дислокации боевиков ВСУ.

Вооруженные силы России поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией и БПЛА. Кроме того, ВС РФ ликвидировали топливные хранилища, места хранения и предполетной подготовки украинских дальнобойных беспилотников, а также пункты временной дислокации (ПВД) подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 145 районах.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиабомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 260 БПЛА самолетного типа.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская армия 13 января также нанесла удары по местам хранения украинских БПЛА дальнего действия. Кроме того, при помощи средств противовоздушной обороны были сбиты 11 управляемых авиабомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 207 дронов.

