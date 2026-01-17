Измена во благо: почему жены разрешают мужьям заводить любовниц

Daily Mail: женщины часто выбирают отношения без верности для сохранения семьи

Подобный формат не является классическим открытым браком.

В современном обществе все чаще встречается модель отношений «не спрашивай — не говори», при которой один из супругов получает негласное разрешение на связи на стороне. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Эксперт по сексу и отношениям Трейси Кокс отмечает, что подобный формат не является классическим открытым браком, так как партнеры предпочитают не обсуждать детали похождений друг друга.

По словам специалиста, за таким решением часто стоят вполне прагматичные причины: от угасания либидо у одного из супругов до нежелания разрушать привычный образ жизни и финансовую стабильность. Женщины, соглашающиеся на подобную сделку, настаивают на том, что это помогает избежать конфликтов на почве секса и сохраняет эмоциональную близость в паре.

Одной из причин выбора такой стратегии становится разница в сексуальных аппетитах. Кокс приводит пример женщины, которая после 25 лет брака перестала испытывать влечение к мужу, но не хотела развода из-за общих детей и налаженного быта. Она позволила супругу удовлетворять потребности вне дома при условии полной конфиденциальности.

Другой случай касается специфических предпочтений: когда муж увлекается БДСМ, а жена предпочитает консервативный секс, она рассматривает «аутсорсинг» этой части жизни как способ сохранить достоинство и брак.

Также существует категория женщин, готовых закрывать глаза на интрижки ради сохранения высокого уровня жизни, дорогих путешествий и финансовой безопасности, которую обеспечивает состоятельный супруг.

