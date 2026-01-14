«Сердце разрывается»: ученица Игоря Золотовицкого Полина Гагарина о его смерти

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

Заслуженный артист России сыграл важную роль в профессиональном становлении многих исполнителей страны.

Певица Полина Гагарина выразила соболезнования в связи со смертью заслуженного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ, актера и педагога Игоря Золотовицкого. Свое обращение знаменитость опубликовала в соцсети.

Артистка напомнила, что Золотовицкий был мастером ее актерского курса и сыграл важную роль в профессиональном становлении многих исполнителей.

По ее словам, артист обладал редким чувством юмора, искренней добротой и умением воспитывать достойных актеров.

«Не стало мастера моего курса Игоря Яковлевича Золотовицкого. Ректора школы-студии МХАТ. Человека с невероятным чувством юмора и огромным добрым сердцем. Воспитавшего чудесных больших актеров», — написала Гагарина.

К тому же она подчеркнула, что ученики будут сильно скучать по своему наставнику и постараются продолжать его дело так, чтобы он мог ими гордиться.

«Игорь Яковлевич, мы будем очень скучать, сердце разрывается», — добавила певица.

Игорь Золотовицкий ушел из жизни на 65-м году. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Известно, что он возглавлял Школу-студию МХАТ с 2013 года, совмещая административную работу там с преподаванием и актерской практикой.

Золотовицкий оставался одной из ключевых фигур российской театральной сцены на протяжении многих лет, пользовался большим уважением среди коллег и учеников и внес значительный вклад в развитие отечественного театрального образования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прощание с Игорем Золотовицким состоится в МХТ имени Чехова.

