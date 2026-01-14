Прощание с Игорем Золотовицким состоится в МХТ имени Чехова

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Дату и время церемонии сообщат позднее.

Прощание с заслуженным артистом России Игорем Яковлевичем Золотовицким состоится в МХТ имени А. П. Чехова — на сцене, где он служил более сорока лет. Об этом сообщили представители театра в Telegram-канале. Дату и время церемонии сообщат позднее.

«Наш родной человек, генератор радости и добра. Не только его семья, но и мы все — многочисленные коллеги, ученики и друзья — сегодня осиротели», — заявили представители МХТ в опубликованном некрологе.

Авторы публикации отметили, что умерший был как выдающимся актером, педагогом и театральным деятелем, так и просто человеком на редкость щедрой души. По словам тех, кто знал Игоря Яковлевича, в его обществе всегда было спокойно и легко, а для всех работников театра он являлся надежной опорой и всегда был готов прийти на помощь

«Увы, ему самому никто не сумел помочь — тяжелая болезнь, которая проявила себя всего полгода назад, оказалась сильней», — гласит некролог.

Представители МХТ разделили горе семьи и близких Игоря Золотовицкого и принесли соболезнования всем его родным и друзьям.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер скончался от онкологии. Он был ведущим артистом Художественного театра имени Чехова, ректором Школы-студии МХАТ, директором Центрального Дома актера.

