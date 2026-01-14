На Украине сообщили о предъявлении обвинений Тимошенко из-за подкупа депутатов

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Уведомление о подозрении было вручено руководителю фракции «Батькивщина».

Бывшую главу правительства Украины и лидера парламентской фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко подозревают по делу о возможном подкупе депутатов. Об этом стало известно из сообщения издания «Украинская правда» со ссылкой на информацию от антикоррупционных структур.

В публикации отметили, что уведомление о подозрении было вручено руководителю фракции «Батькивщина», однако подробности обвинений на данный момент не раскрывались.

В свою очередь Тимошенко подтвердила, что в офисе ее партии в Киеве проводились следственные мероприятия. По ее словам, обыски продолжались всю ночь.

По заявлению политика, правоохранители изъяли ее рабочие телефоны, документы, связанные с депутатской деятельностью, а также личные денежные средства, сведения о которых, как она утверждает, указаны в официальной декларации.

При этом Тимошенко подчеркнула, что не признает выдвинутые обвинения и считает их полностью необоснованными. Она связала происходящее с политическими процессами и подготовкой к предстоящим выборам.

Информация об обысках в центральном офисе партии «Батькивщина» появилась 13 января. Тогда сообщалось, что следственные действия проводили сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.

В тот же день представители правоохранительных органов заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной рады по делу о предоставлении неправомерной выгоды. Уточнялось, что расследование ведется по части 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за предложение, обещание или передачу взятки должностному лицу.

