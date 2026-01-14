«Человек-оркестр»: Андрей Житинкин о том, каким был актер Игорь Золотовицкий

Фото, видео: © РИА Новости/

В кино артист стал востребован уже в зрелом возрасте.

Заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ, актер и педагог Игорь Золотовицкий был остроумным и жизнерадостным человеком. Об этом 5-tv.ru рассказал народный артист РФ, режиссер Андрей Житинкин.

«Более остроумного и жизнерадостного человека в нашей среде я не знаю. <…> Он шутил так, что потом вся Москва передавала из уст в уста какую-то его остроту», — отметил кинематографист.

Он подчеркнул, что Золотовицкий являлся человеком-оркестром. Он был не просто талантливым артистом и руководителем дома актера, но и хорошим педагогом, очень любящим и учеников, и преподавательскую деятельность.

«Он очень был заботливым ректором. Он был строгий, потому что он говорил, что надо подготовить детей, ребят, он их детьми называл, к жестким очень условиям конкуренции, которая их ждет. Но добрым, понимаете? Потому что все к нему относились, вот он выходит такой большой, и все уже улыбаются», — вспоминал Житинкин.

Режиссер отметил и то, что Золотовицкий много играл в театре. А вот в кинематографе стал востребован с возрастом. Так как, несмотря на талант, долгое время его яркая внешность не вписывалась в популярные типажи.

«Он очень много стал сниматься именно в возвратном качестве, что прекрасно. Потому что молодым не знали, куда его. Он вроде бы высокий герой, а с другой стороны — очень смешной», — рассказывал Житинкин.

Сердце Игоря Золотовицкого остановилось 14 января. Ему было 64 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Ранее 5-tv.ru писал о сложной судьбе Игоря Золотовицкого.

