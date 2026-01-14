Платежи за воду могут вырасти в полтора раза: кого коснутся новые правила

В России вступили в силу новые нормы, которые ужесточают расчет платы за воду

С начала 2026 года для части собственников жилья изменился порядок расчета — и для многих это станет заметно дороже.

В России вступили в силу новые нормы, которые ужесточают расчет платы за холодное водоснабжение для собственников жилья без индивидуальных приборов учета. Речь идет о постановлении правительства РФ № 1871 от 25 ноября 2025 года, которым повышающий коэффициент при отсутствии исправного счетчика увеличен с 1,5 до 3.

Это означает, что при начислении платы за декабрь 2025 года, которое производится уже в 2026 году, расчет будет вестись не по полуторному, а по тройному нормативу потребления холодной воды. В ситуации разбиралось издание aif.ru.

Кого затронет тройной тариф

Новые правила в первую очередь коснутся владельцев жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, где технически возможно установить счетчик холодной воды, но он отсутствует.

Под действие повышенного коэффициента также подпадут собственники, которые:

не провели обязательную поверку прибора учета;

не отремонтировали вышедший из строя счетчик;

длительное время не пускали контролеров для снятия показаний.

Для всех этих категорий плата будет рассчитываться по нормативу потребления, умноженному на число зарегистрированных жильцов и коэффициент 3.

Зачем пошли на ужесточение

Мера направлена на борьбу с безучетным потреблением и стимулирование установки приборов учета. По данным Росстата, в среднем по стране счетчиками холодной воды оборудованы около 84% жилых помещений.

В правительстве ориентировались на опыт Москвы, где аналогичный коэффициент действует уже несколько лет. Там уровень оснащенности счетчиками вырос примерно с 80% в середине 2010-х до около 90% к 2024 году. Власти рассчитывают, что повышение коэффициента сделает оплату более справедливой: платить будут не по усредненным нормативам, а за фактическое потребление.

Что изменилось для незаконных подключений

Отдельно ужесточены правила расчета платы при выявлении несанкционированного подключения к водопроводу. Теперь объем незаконно потребленного ресурса будет определяться строго по формуле: исходя из пропускной способности трубы при полном сечении, скорости воды 1,2 метра в секунду и круглосуточного потребления за весь период нарушения.

Произвольно уменьшить этот объем больше нельзя — пересчет возможен только при доказанной счетной ошибке.

Насколько вырастут платежи по ЖКУ

Повышающий коэффициент в размере 3 применяется исключительно к холодному водоснабжению. Он не распространяется на горячую воду, электричество или другие коммунальные услуги.

Поскольку плата за холодную воду в среднем составляет до 10% общего счета за ЖКУ, резкого скачка итоговой суммы для большинства семей не ожидается. Однако для тех, кто годами платил по нормативу, рост именно этой строки в платежке будет ощутимым и, по замыслу, должен подтолкнуть к установке счетчика.

