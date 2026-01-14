Покупатель дома в Тюмени приковал бывшую хозяйку наручниками из-за трещины в подвале

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Мужчина требовал от жертвы 400 тысяч рублей на ремонт.

В Тюмени суд вынес приговор мужчине, совершившему нападение на продавщицу дома. Об этом сообщило агентство URA.RU, ознакомившееся с материалами дела.

Согласно судебному акту, подсудимый, купив частный дом, позже обнаружил трещину в подвале. Он вызвал продавщицу и потребовал с нее 400 тысяч рублей на ремонт. После ее отказа ситуация вышла из-под контроля.

«Он взял наручники и пристегнул ими женщину к лестнице, а спустя время отстегнул оковы и приковал жертву уже к ручке двери», — говорится в материалах дела.

Чтобы освободиться, женщине пришлось снять дверь с петель.

Увидев это, мужчина ударил ее локтем в лицо и заставил написать расписку о передаче ему своего автомобиля в качестве «залога».

Суд признал мужчину виновным в незаконном лишении свободы и вымогательстве. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно, посчитав возможным не применять реальный срок.

