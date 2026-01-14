«Начался ад»: пациентки роддома Новокузнецка об отказе показывать мертвых детей

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шереметьева-Шерстнёва; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Потерпевшей дали подписать множество документов в больнице, когда она находилась в крайне тяжелом состоянии.

В роддоме № 1 Новокузнецка, где в период новогодних каникул скончались девять новорожденных, трагические случаи происходили и ранее. Об одном из них в беседе с 5-tv.ru рассказала местная жительница Светлана Хлестунова.

По словам женщины, она потеряла ребенка в 2020 году, которого вместе с мужем ждала 13 лет. На восьмом месяце беременности Хлестунова заболела и была госпитализирована. О тяжести своего состояния она узнала уже позже — из результатов анализов крови.

Женщина вспомнила, что в больнице ей дали подписать множество документов, при этом она находилась в крайне тяжелом состоянии и не осознавала, что именно подписывает. После этого ей провели экстренную операцию.

«Дали кучу бумаг подписать. Я не знаю, я даже не знаю, в каком состоянии, не помню, что подписывала. А потом операция», — поделилась потерпевшая.

Медицинское вмешательство завершилось кесаревым сечением, затем пациентку перевели в реанимацию. Хлестунова уточнила, что ей отказывали в успокоительных препаратах, а элементарные средства, в том числе зеленку, в медучреждение приносил супруг.

После перевода из реанимации женщину на следующий день выписали, сославшись на необходимость санитарной обработки роддома. При этом перевести ее в другое медицинское учреждение, по ее словам, отказались. Ребенка после смерти ей так и не показали. За прошедшие пять лет расследование, по утверждению семьи, не дало результатов, а позднее стало известно, что младенца похоронили в общей могиле.

Про похожий опыт рассказала и другая роженица — Сюзанна Полоухина. Она сообщила, что во втором роддоме той же больницы ей провели плановое кесарево сечение на 41-й неделе беременности. Операция, которую выполняла заведующая отделением, изначально прошла без осложнений.

Однако после родов, по словам Полоухиной, ей отказали в возможности увидеть ребенка и приложить его к груди. Персонал, как пояснила женщина, реагировал на ее просьбы грубо.

«Но после этого начался ад. Мне отказали во встрече с ребенком. Я просила принести его, чтобы я приложила его к груди после операции. <…> (Работники роддома. - Прим. ред.) в хамской форме говорили не просить принести ребенка», — передала Полоухина.

Позже, когда ей все же показали сына, она заметила на его ухе след, похожий на ожог, и потребовала объяснений. Врач, по ее словам, заявила, что это является индивидуальной особенностью ребенка.

До этого акушерский стационар № 1 городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова временно приостановил прием пациенток из-за роста заболеваемости респираторной инфекцией. После этого стало известно о смерти девяти новорожденных в период новогодних праздников.

Следственный комитет России подтвердил гибель младенцев и сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. Губернатор Кузбасса Илья Середюк временно отстранил от должности главного врача роддома и заявил о проверке перинатальных центров региона на готовность к сложным клиническим случаям.

Позднее в Новокузнецке были задержаны главный врач учреждения и заведующий отделением реанимации. Их подозревают в халатности и причинении смерти по неосторожности двум и более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Ранее 5-tv.ru писал, что шесть новорожденных из роддома Новокузнецка находятся в реанимации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.