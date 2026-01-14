В Свердловской области простились с танцовщицей, умершей в день похорон мужа

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Траурная церемония памяти Татьяны Шишиной прошла в том же зале.

В Свердловской области произошла трагическая история, оборвавшая жизнь целой семьи. Об этом сообщило информагентство URA.RU со ссылкой на знакомых покойных.

В Каменске-Уральском прошли похороны танцовщицы Татьяны Шишиной. Женщина скончалась утром 8 января — в день, когда должны были состояться похороны ее мужа. Траурная церемония прошла в том же ритуальном зале на Красногорской улице, где пятью днями ранее простились с Сергеем Шишиным.

Сергей Шишин погиб в конце декабря 2025 года в зоне специальной военной операции. После известия о его смерти Татьяна не смогла перенести потерю. У супругов остались двое детей. По информации агентства, старший сын намерен оформить опеку над младшей сестрой, чтобы сохранить семью.

Двойная трагедия потрясла местное сообщество.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что молодой отец окунул годовалого ребенка в прорубь в Сургуте. Купание продлилось всего несколько секунд, но температура воды была меньше одного градуса тепла.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.