Великобритания, узаконивая захват судов, возвращается к пиратскому прошлому
Военный эксперт Гагин: Великобритания узаконивает пиратство
Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov
Когда-то британская корона официально выдавала каперские свидетельства.
Великобритания, разрешая захватывать иностранные суда, фактически возвращается к практике своего пиратского прошлого, когда каперы грабили корабли под санкцией короны. Об этом заявил военный эксперт Ян Гагин, комментируя EADaily.ru новость об изменениях в британском законодательстве.
«История идет по кругу — Великобритания вспомнила о своем пиратском прошлом, которое помогало пополнять казну», — написал Гагин в своем Telegram-канале.
По его словам, цель новых законов — подсанкционные суда и корабли «теневого флота».
Эксперт напомнил исторический контекст.
«Британские каперы (или приватиры) — это частные судовладельцы и моряки, которые с разрешения правительства Великобритании использовали свои суда для нападения на торговые корабли враждебных государств», — уточнил он.
Он подчеркнул, что корона узаконивала такие бандитизм и воровство, выдавая специальные каперские свидетельства.
Гагин также отметил, что даже в те времена велась информационная война: пиратов воспевали в искусстве как героев, замалчивая их преступления.
«Все новое — хорошо забытое старое… или не забытое, а хорошо замаскированное», — резюмировал эксперт.
