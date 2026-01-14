В новокузнецком роддоме ввели карантин

Фото: © РИА Новости/Светлана Шереметьева-Шерстнёва

В медучреждении, где умерло девять младенцев, работают следователи.

В новокузнецком роддоме № 1 ввели карантин. Об обстановке в медучреждении рассказал корреспондент 5-tv.ru.

Роддом работает только на выписку, а новых пациентов временно не принимают. Кроме того, в учреждении трудятся следователи и комиссия. Они оценивают условия пребывания пациенток.

Посетители пациентов признались, что о трагедии, произошедшей в роддоме, они узнали 13 января из новостей. Их эти сообщения потрясли.

А одна из женщин, которую выписали после появления на свет малыша, была удивлена тому, какие новости об этом роддоме сообщают в СМИ. По ее словам, условия в учреждении были комфортными. А смерть малышей среди рожениц не обсуждалась.

За время новогодних праздников в этом медучреждении умерло девять новорожденных. После чего было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». А также прокуратура начала проверку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие диагнозы были поставлены скончавшимся малышам в новокузнецком роддоме.

