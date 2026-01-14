Умер ректор Школы-студии МХАТ и заслуженный артист России Игорь Золотовицкий

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Актер оставался одной из заметных фигур в театральной среде страны на протяжении десятилетий.

Заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ, актер и педагог Игорь Золотовицкий умер на 65-м году жизни. О его смерти сообщил ТАСС источник, близкий к окружению артиста.

По имеющейся информации, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Игорь Золотовицкий возглавлял Школу-студию МХАТ с 2013 года. Он занимался как административной работой и преподавательской деятельностью, так и развивался на актерском поприще. Он на протяжении десятилетий оставался одной из заметных фигур в театральной среде страны.

Будущий артист родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. Интерес к театру проявился у него еще в подростковом возрасте. Так, Золотовицкий занимался в любительской студии при Дворце пионеров.

Первая попытка его поступления в театральный вуз в Москве оказалась неудачной, после чего он некоторое время работал на авиаремонтном заводе. В 1979 году ему удалось поступить в Школу-студию МХАТ, которую он окончил в 1983 году.

После выпуска Золотовицкий был принят в труппу МХАТ, а позднее остался в коллективе театра под руководством актера и режиссера Олега Ефремова. За годы службы он сыграл десятки ролей, был задействован в знаковых спектаклях и продолжал выходить на сцену до последних лет.

Помимо театра, Игорь Золотовицкий активно работал в кино и на телевидении. Он снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, а также вел документальные проекты. Значительную часть жизни Золотовицкий посвятил педагогике. Он преподавал актерское мастерство, руководил Центральным домом актера и занимал административные должности в МХТ имени Чехова.

