ФСБ предотвратила покушение на сотрудника предприятия ОПК в Петербурге

Диверсионно-террористическая акция готовилась при участии украинских спецслужб.

Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге пресекли подготовку покушения на работника предприятия оборонно-промышленного комплекса. Про предотвращение преступления сообщили в центре общественных связей ведомства.

По данным спецслужбы, диверсионно-террористическая акция готовилась при участии украинских спецслужб. В ходе оперативных мероприятий была задержана гражданка России 1966 года рождения, которую подозревают в причастности к подготовке нападения.

Следствие установило, что женщина была завербована в период проживания на территории Украины, где прошла специальную подготовку под контролем кураторов. После этого она прибыла в Россию, используя маршрут через третьи страны.

На территории Смоленской области подозреваемая попыталась получить из заранее оборудованного тайника оружие и самодельное взрывное устройство. По версии силовиков, эти средства предназначались для совершения убийства сотрудника одного из предприятий ОПК в Ленинградской области.

При задержании у женщины обнаружили пистолет Макарова, самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, а также средства связи. Анализ содержимого устройств показал, что она поддерживала контакт с координаторами, которые находились на Украине.

По факту произошедшего следственным подразделением УФСБ по Смоленской области было возбуждено уголовное дело. Подозреваемой вменяется покушение на незаконное приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее, писал 5-tv.ru, ФСБ задержала в Мариуполе подростка за госизмену.

