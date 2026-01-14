Грустная лошадка с фабричным браком неожиданно стала хитом

Фото: www.globallookpress.com/Lyu Bin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Игрушка, которую должны были списать как неудачную, превратилась в модный символ и предмет коллекционирования.

В Китае производственный брак неожиданно сделал обычную новогоднюю игрушку настоящим хитом продаж. Плюшевая огненная лошадка, задуманная как веселый символ года, вышла с фабрики с «неправильным» выражением мордочки — вместо улыбки у нее получился печальный вид. Об этом пишет China Daily.

Как выяснилось, на этапе пошива работники случайно пришили деталь с улыбкой вверх ногами. Из-за недосмотра на контроле качества вся партия игрушек в таком виде попала в продажу, хотя изначально считалась браком и потенциальным товаром для возврата.

Однако реакция покупателей оказалась неожиданной. Грустная лошадка пришлась по душе потребителям, которые увидели в ней не дефект, а особый характер и настроение. В соцсетях игрушку начали называть «самой честной» и «слишком жизненной», а спрос на нее резко вырос.

В результате плюшевый символ года из неудачной партии превратился в популярный товар. Покупатели стали заказывать таких лошадок сразу по две — как парные игрушки или своеобразный талисман с настроением.

Производитель не стал отзывать товар и продолжил продажи, фактически превратив ошибку на фабрике в удачный коммерческий ход. История с «грустной лошадью» стала очередным примером того, как несовершенство может неожиданно оказаться главным достоинством.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.