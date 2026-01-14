«Оставила умирать»: в Норильске женщина морила голодом четверых детей

Фото: 5-tv.ru

Следствие вскрыло детали семейной драмы, от которых становится ясно: трагедия могла унести гораздо больше жизней.

В Норильске продолжают выяснять обстоятельства гибели пятимесячного мальчика, умершего от истощения после того, как мать на несколько дней оставила его без еды. Как стало известно из материалов и источников, знакомых с ситуацией, жертв в этой истории могло быть значительно больше. Об этом сообщает kp.ru.

Речь идет о семье 35-летней Анны Остапенко (имя изменено) — многодетной матери, которая в середине декабря 2025 года уехала к любовнику, фактически бросив дома троих маленьких детей. Помимо погибшего пятимесячного сына Миши, в квартире остались две его сестры — полутора и двух лет. По оценкам врачей, девочки находились в критическом состоянии и были буквально в нескольких часах от смерти.

Дети — на грани, сестры — в реанимации

После гибели младенца девочек экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у них тяжелое истощение: одна из малышек потеряла около 37% массы тела, вторая — почти 44%, что практически соответствует смертельному порогу. Врачи почти месяц выхаживали их в стационаре.

По информации регионального Минздрава, сейчас угрозы жизни нет, однако состояние детей по-прежнему оценивается как средней степени тяжести. Девочки остаются в больнице, выписку пока не рассматривают.

Старшая сестра вместо матери

Как выяснилось, забота о малышах фактически легла на плечи 15-летней Нади — старшей дочери Анны от первого брака. Девочку в свое время воспитывала бабушка по линии отца, но в 2023 году мать решила вернуть дочь в семью. К тому моменту у Анны уже было несколько маленьких детей, и старшую определили в няньки.

По словам источников, Надя искренне радовалась возвращению к матери и старалась справляться с обязанностями, хотя нагрузка оказалась непосильной. После того, как отчима посадили в колонию за побои, ситуация в семье стала стремительно ухудшаться. Анна сначала пропадала на работе, затем — в новых отношениях.

«Закидывала крупу раз в несколько дней»

Знакомые семьи утверждают, что женщина фактически переехала к любовнику, появляясь дома лишь изредка. Раз в два–три дня она могла принести детям минимальный набор продуктов — крупу, макароны, иногда банку тушенки — и снова уехать. При этом в квартире была крупная собака, за которой также приходилось следить подростку.

По данным источников, Надя регулярно звонила матери и просила привезти еды, но та отвечала не всегда. В школе девочка почти не появлялась, полностью погрузившись в заботу о младших.

Голод — система

Следствие установило, что дети недоедали не только в те самые три дня, когда Анна окончательно пропала из дома. Недостаток пищи носил системный характер. Старшая сестра растягивала скудные запасы, кормила малышей жидкой кашей на воде — обычно не чаще двух раз в день.

Ситуация усугубилась, когда сама Надя заболела и физически не могла ухаживать за детьми. В этот момент малыши остались практически без еды и присмотра.

Пятимесячный Миша, родившийся недоношенным, но с нормальным весом около четырех килограммов, стремительно терял массу. К моменту смерти он весил менее трех килограммов.

«Как из концлагеря»

По словам врачей, состояние детей при поступлении напоминало крайнюю степень истощения. Они были апатичны, не реагировали на происходящее, не улыбались. Лишь спустя десять дней лечения у девочек появились первые эмоциональные реакции.

Следователи и медики отмечают, что еще немного — и трагедия стала бы массовой.

Брошенная бабушка

После случившегося всплыла еще одна страшная деталь. По данным источников из окружения семьи, Анна оставляла без полноценного питания не только детей, но и собственную пожилую мать. Женщина жила отдельно, была маломобильной, с трудом передвигалась и говорила.

Сообщается, что дочь наведывалась к ней редко, держала ее фактически под замком, оставляя на скудном пайке. Старушка была сильно истощена, однако каким-то образом сумела выжить.

Что дальше?

Отец малышей находится в колонии, мать — в СИЗО. Старшую сестру поместили в социальный центр. Других родственников, способных взять на себя заботу о детях, пока не нашли: бабушка, по словам знакомых, физически не справится. Анна Остапенко настаивает на том, что была уверена в наличии дома продуктов.

Трагедию можно было предотвратить

Соседи и знакомые семьи признаются, что не раз жаловались в опеку на скандалы и неблагополучие, но реакции не последовало. В какой-то момент детей перестали выводить на улицу и водить в детсад, квартира стала закрытым пространством, куда посторонних не пускали.

