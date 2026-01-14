Бизнес-встречи, AI-квиз и менторская гостиная: программа фестиваля «Студфест»

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

Масштабное мероприятие для молодежи от 14 до 35 лет пройдет 23 января на «ВТБ Арене».

В Москве готовится масштабный фестиваль для будущих предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

На «ВТБ Арене» 23 января состоится уже шестой фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест». Мероприятие рассчитано на молодежь в возрасте от 14 до 35 лет и нацелено на популяризацию бизнес-культуры и развитие технологических компетенций.

Программа разделена на четыре ключевых блока: формирование бизнес-идеи, поиск команды, практические советы по старту бизнеса и знакомство с новыми технологиями. Участников ждут в том числе и встречи с известными предпринимателями в менторской гостиной (Олег Журавлев, сооснователь Whoosh; Виктор Кузнецов, основатель «Всеинструменты.ру», и другие). Мотивационные выступления на темы «Человек vs. искусственный интеллект» и портрет современного предпринимателя.

Еще будет интерактивный AI-квиз, посвященный экосистеме поддержки стартапов в Москве, в котором уже зарегистрировались более четырех тысяч человек, а также концертная программа с участием телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова.

