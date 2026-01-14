Умер заслуженный артист России Артур Готфрид на 42-м году жизни

Фото: Instagram*/arturvangotfrid

О последних месяцах жизни певца рассказали его близкие.

Умер заслуженный артист России Артур Готфрид. О его смерти сообщили в Управлении культуры и молодежной политики Новокузнецка.

Отмечается, что певец ушел из жизни в возрасте 41 года.

Готфрид был выпускником музыкальной школы № 6 Новокузнецка, Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке и Международного славянского института имени Г. Р. Державина. Коллеги и представители культурного сообщества запомнили его как обладателя уникального баритона, яркой сценической харизмы и выдающегося таланта.

О последних месяцах жизни певца рассказали его близкие. По их словам, в ноябре Артуру Готфриду провели сложную операцию. После выписки он находился дома, однако продолжал жаловаться на сильные боли. В конце декабря — начале января его вновь госпитализировали, после чего врачи приняли решение о повторном хирургическом вмешательстве.

«В ноябре у него была очень сложная операция. Он выписался, был дома, но говорил о болезненных ощущениях. Его снова положили в больницу, это было где-то в конце декабря-начале января. Врачи приняли решение снова оперировать, но после этого вмешательства в себя не пришел», — рассказала Любовь Булатова изданию aif.ru.

Похороны артиста состоятся 14 января в Москве.

Артур Готфрид родился 5 марта 1984 года в Новокузнецке. В разные годы он работал солистом Эстонского и Вильнюсского театров оперы и балета, а также Варшавской оперы. Артист участвовал во многих международных конкурсах и фестивалях, в том числе в фестивале имени Георга Отса в Таллине.

Помимо сценической деятельности, Готфрид занимался общественной и благотворительной работой. Он возглавлял организацию помощи детям при Балашихинской онкологической больнице и мечтал создать в России академию вокального искусства, которая дала бы возможность талантливым студентам пробиться на большую сцену.

За вклад в культуру Артур Готфрид был удостоен Всемирной премии Федора Шаляпина в 2008 году и медали Петра Столыпина в 2012-м. С 2014 года он состоял в Дворянском собрании России.

