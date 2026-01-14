ФСБ задержала 22-летнего жителя Башкирии за подготовку диверсии на объектах ТЭК

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Задержанный поддерживал переписку с неизвестным лицом через мессенджер.

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили попытку диверсии в Республике Башкортостан. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

По данным регионального управления ФСБ, был задержан 22-летний местный житель, который планировал поджог трансформаторной подстанции.

В ведомстве уточнили, что противоправные действия молодого человека были пресечены на этапе подготовки. Он планировал совершить диверсию в отношении объектов топливно-энергетического комплекса.

По данным источника, следствие установило, что задержанный поддерживал переписку с неизвестным лицом через Telegram. Собеседник предложил ему денежное вознаграждение в размере 23 тысяч рублей за поджог энергообъекта. Во время обыска в доме подозреваемого правоохранители изъяли предметы и инструменты, которые, по версии следствия, предназначались для реализации задуманного.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к диверсии. Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

До этого в центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании 17-летнего жителя Мариуполя. Подростка подозревают в передаче украинской военной разведке сведений о размещении подразделений Вооруженных сил России. По этому факту также возбуждено уголовное дело — по статье о государственной измене.

Ранее, писал 5-tv.ru, ФСБ пресекла деятельность преступной наркогруппы в ДНР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.