Секс с Тимоти Шаламе: Гвинет Пэлтроу показала сыну интимные сцены со своим участием

Знаменитая родительница поделилась реакцией своего наследника.

Сын голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу Мозес испытал сильное потрясение во время просмотра эротических сцен с участием матери и актера Тимоти Шаламе в фильме «Марти Суприм». Об этом сообщает издание People.

Во время публичного обсуждения картины, которое состоялось в Санта-Монике, 53-летняя актриса поделилась реакцией своего 19-летнего наследника на увиденное. Пэлтроу призналась, что юноша буквально «хотел умереть» от неловкости, когда присутствовал на премьерном показе ленты в Лос-Анджелесе.

«О боже, мой бедный сын!» — эмоционально воскликнула кинозвезда в беседе с Деми Мур, которая выступала модератором встречи.

Гвинет воспитывает Мозеса и 21-летнюю дочь Эппл совместно с бывшим супругом, фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином.

Картина «Марти Суприм» режиссера Джоша Сафди рассказывает историю обувного продавца Марти Маузера в Нью-Йорке 1950-х годов, который стремится стать величайшим игроком в настольный теннис.

Еще осенью 2024 года в сеть попали снимки со съемочной площадки в Центральном парке, где персонажи Пэлтроу и Шаламе страстно целуются. Позже актриса в интервью подтвердила, что в фильме присутствует очень много откровенных эпизодов.

Гвинет также вспомнила, как в молодости отказалась от секс-сцены с Итаном Хоуком в «Больших надеждах», опасаясь реакции своего отца Брюса Пэлтроу. Теперь же ситуация повторилась зеркально: уже ее собственный ребенок чувствует себя крайне скованно из-за специфики работы матери, хотя актриса продолжает активно сниматься в подобных провокационных проектах.

