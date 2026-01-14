«Потребительский экстремизм»: россияне массово возвращают новогодние товары

Фото, видео: 5-tv.ru

В магазины и на маркетплейсы также сдают подарки.

Тысячи россиян в эти дни стараются поскорее разобрать новогодние елки в своих квартирах и снять гирлянды. Причина такой спешки — вовсе не усталость от праздников. Новогодние покупки массово сдают в магазины и на маркетплейсы.

Список «ненужных» товаров после каникул возглавляют костюмы на детские утренники и наряды на корпоратив, которые якобы не подошли по размеру. Можно ли защититься от «потребительского экстремизма» — выяснил корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин.

Праздники закончились, но поток посетителей в торговых центрах не сократился, изменилась лишь цель визита. Теперь здесь не покупают, а возвращают.

В первые недели января крупные ритейлеры фиксируют резкий рост возвратов. Россияне несут обратно в магазины товары, купленные в праздничной эйфории. Есть те, кто возвращает даже подарки. На вопрос «а так можно было?» они отвечают утвердительно и даже делятся специально разработанными схемами

«У нас есть договоренность с друзьями и родственниками, что мы все вещи дарим с чеками. Чтобы можно было вернуть или обменять», — поделился Петр Романов.

Основные категории товаров, которые возвращают после новогодних праздников, — искусственные елки, гирлянды, праздничный декор и карнавальные костюмы. По статистике, возвращают около трети новогодних покупок.

«Это просто модель поведения потребителя. Есть закон о защите их прав, соответственно, некоторые люди его используют слишком уж себе на благо. Закон стоит на их стороне, они это используют», — объяснил маркетолог Денис Федоренко.

Еще больше возвратов фиксируют маркетплейсы. Продавцы, работающие там, прямо называют это «потребительским экстремизмом».

«Вот так выглядит сейчас склад пункта выдачи заказов одного крупного маркетплейса. Все это — коробки с возвращенными товарами. По данным ритейлеров, каждая пятая покупка, сделанная с 25 декабря по 7 января, возвращается», — рассказал корреспондент.

Почти половина из них — товары, которыми явно пользовались. Наталья заказала юбку на корпоратив, для яркого образа нужна была именно кожаная. Отметила — и решила сдать.

«Потанцевала я в ней, почувствовала, что в ней мне не очень комфортно. И решила ее сдать, потому что в будущем она мне уже не пригодится», — рассказала Наталья Смирнова.

Причем бирку она предусмотрительно не срезала. По той же схеме покупает вещи для всей семьи. Этот костюм для дочери она тоже собирается вернуть

«Просто Новый год прошел. Зачем нам елка? Давайте сдадим! А предприниматели страдают!», — возмутился сотрудник ПВЗ.

И далеко не только предприниматели. Площадки сворачивают программы лояльности, ужесточают правила, но уже для всех. Под раздачу попадает большинство: то есть, простые покупатели, кто и не думал хитрить. И вот борьбу с «потребительским экстремизмом» уже ведут даже на государственном уровне. В Минэкономразвития, например, предложили ввести невозвратные тарифы на отдельные категории. То есть вернуть товар с формулировкой «просто не подошло» уже не получится.

«В большинстве случаев, если товар был уже использован, то его мы не можем дальше продать как новый. Нам приходится продавать другими способами, как был товар. И, соответственно, в этом случае он сильно дешевле уже стоит», — рассказал продавец на маркетплейсах Максим Попов.

Некоторые онлайн-площадки уже ввели понятие «сезонный товар», к такому относится, например, новогодний декор. Срок возврата для этой категории сократили с 21 до семи дней, чтобы не успевали сдавать сразу после праздников.

«Если раньше, например, сотрудники ПВЗ некоторых маркетплейсов, они могли просто не глядя принимать товар, и эти риски падали на нас. Теперь мы вместе с маркетплейсами разделяем эти риски на двоих», — отметил продавец на маркетплейсах Владимир Воробьев.

Впереди 23 февраля и 8 марта, тоже сезонный всплеск покупок. И, по сути, к этим праздникам в категорию сезонности может попасть что угодно. Воюя с теми, кто попользовался и вернул, бизнес рикошетом заденет остальных. И тогда всем придется доказывать, что возврат — это не уловка, а действительно необходимость.

