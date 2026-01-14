Вкалывают роботы: как наземные беспилотники помогают ВС РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Линия фронта все сильнее насыщается дистанционно управляемой техникой.

Современные беспилотники обеспечивают превосходство над противником не только в воздухе, но и на земле. Все чаще вместо БМП снаряды и продовольствие на передовую доставляют роботы. А труднодоступные и хорошо укрепленные позиции ВСУ уничтожают новейшие беспилотные машины с пулеметами. Все покажет военный корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Эта запись с российского разведывательного дрона показывает противостояние роботов на линии боевого соприкосновения. Отважный маленький ровер-доставщик против хищной «птицы» со взрывчаткой. Наш оператор видит, что FPV-дрон противника уже близко, и пытается увернуться.

«Я чуть приостанавливался, когда я увидел FPV, начинал ехать быстрее, делал маневры вперед-назад, вправо-влево, не важно, главное, чтобы он не попал», — рассказал оператор наземного беспилотника с позывным «Рауль».

Первый раз ему удалось уйти от атаки. Но ВСУшный дрон-камикадзе делает второй заход. Наш робот выписывает на снегу восьмерку. Ему не хватает всего секунды, чтобы уйти от удара.

Робота жалко, но все же это не боец, который мог вместо него нести боекомплект и провизию. Линия фронта все сильнее насыщается дистанционно управляемой техникой вроде вот этой платформы. На нее даже можно погрузить раненого. По пересеченной местности она ездит со скоростью танка.

«Обычно используется на подвоз продуктов, боеприпасов. Мы просто уверены, что она доедет до места, не сломается по дороге, до момента, если ее не…», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Викинг».

Условия на линии соприкосновения сейчас очень суровы. Фактически это безлюдная местность, вдоль которой летают беспилотники и ищут цель.

Примерно в десяти километрах от линии боевого соприкосновения начинается так называемая «красная зона», в которой любая бронетехника, которая не замаскирована, моментально уничтожается.

Поэтому все, что движется на колесах и гусеницах, инженеры стали уменьшать и переводить на дистанционное управление. И вот уже не БМП, а едва заметный робот-доставщик спешит к бойцам на передовой. Это очень похоже на доставку продуктов в столице, только в абсолютно экстремальных условиях. Управляют такими роботами люди, которые на гражданке имели дело с различной техникой. Вот этот боец, например, из угольного региона, Кузбасса. Теперь в Донбассе возит на роботе воду и патроны. Рассказывает, что наземный дрон очень похож на игрушечную радиоуправляемую машину.

«Мы поднимаем „птичку“, она показывает нам дорогу. И все, посмотрим в монитор и ведем машину. Это как будто вернулся в детство, управляешь, и все интереснее и интереснее становится», — добавил «Викинг».

Роботизированные платформы стремительно усложняются и видоизменяются. Уже появились их штурмовые варианты с пулеметами. Они очень хорошо освоили задачу: проехать туда, где человеку пробежать очень сложно, и также незаметно уехать.

