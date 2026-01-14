Способ самоутвердиться? Какие мужчины склоны к агрессии в сексе

Фото: 5-tv.ru

Ученые выясняли, какими мотивами они руководствуются в постели.

Мужчины, которые вступают в сексуальные отношения не ради удовольствия или близости, а для компенсации негативных эмоций или самоутверждения, чаще прибегают к сексуальному давлению и принуждению. К такому выводу пришли психологи из США, проанализировав поведение молодых мужчин в динамике. Работа опубликована в The Journal of Sex Research (JSR).

Исследователи напомнили, что сексуальное насилие остается одной из значимых проблем общественного здравоохранения. Большинство подобных преступлений совершают мужчины, преимущественно в отношении женщин, поэтому ключевой задачей остается понимание психологических факторов, повышающих риск агрессивного поведения.

В исследовании приняли участие 733 мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в США. Все участники за последний год имели сексуальные контакты и употребляли алкоголь в течение месяца до начала эксперимента. Мужчины заполняли подробные анкеты три раза: на старте исследования, спустя две недели и через месяц.

На первом этапе ученые выясняли, какими мотивами участники руководствуются в сексуальной жизни. Всего выделили шесть основных причин: получение удовольствия, стремление к эмоциональной близости, желание одобрения со стороны друзей, стремление понравиться партнеру, использование секса как способа снятия стресса и самоутверждения — попытку повысить самооценку через сексуальный успех.

На последующих этапах мужчины сообщали, сталкивались ли они с отказом партнерши и какие способы реагирования использовали после этого. Речь шла как о настойчивых уговорах и манипуляциях, так и о более жестких формах давления, включая угрозы и физическое принуждение. При анализе данных ученые отдельно учитывали частоту половых контактов и ориентацию на безличный секс, чтобы исключить влияние этих факторов.

Результаты показали устойчивую связь между типом мотивации и риском агрессивного поведения. Мужчины, которые использовали секс как способ справляться со стрессом, тревогой или чувством собственной несостоятельности, значительно чаще сообщали о применении давления в течение месяца после опроса. В то же время сексуальная активность, мотивированная удовольствием, близостью или социальным одобрением, не была связана с ростом подобных рисков.

Авторы исследования отмечают, что оба «проблемных» мотива имеют общую психологическую основу — стремление избежать неприятных переживаний. В одном случае секс служит способом заглушить стресс или внутренний дискомфорт, в другом — инструментом подтверждения собственной значимости. Отказ партнера в такой ситуации воспринимается особенно болезненно, а давление становится попыткой избежать чувства отвержения.

