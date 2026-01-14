Силы ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами России

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

За одну ночь средства противовоздушной обороны отразили масштабную атаку дронов сразу в нескольких субъектах страны.

Средства противовоздушной обороны России в ночь на 14 января перехватили и уничтожили 48 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 13 января до 07:00 14 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в официальном Telegram-канале.

В Минобороны уточнили, что наибольшее число беспилотников было сбито над Ростовской областью, где уничтожили 25 аппаратов. Еще 13 дронов перехватили над Ставропольским краем, пять — над Брянской областью. Кроме того, три БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, по одному — над Белгородской и Курской областями.

Днем ранее Минобороны РФ сообщало о работе сил ПВО в вечернее время. В период с 18:00 до 20:00 мск были уничтожены 33 беспилотника над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

По данным ведомства, 14 дронов сбили над Азовским морем, 11 — над Республикой Крым, три — над Краснодарским краем, по два — над Белгородской областью и Черным морем, еще один — над Волгоградской областью.

В Минобороны продолжают информировать о действиях сил ПВО в различных регионах страны и обстановке в воздушном пространстве.

