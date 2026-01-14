В ход пошли угрозы: Трамп обещает большие проблемы правительству Гренландии

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Американский лидер жестко реагирует на нежелание острова переходить под контроль Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп пообещал серьезные неприятности премьер-министру Гренландии Йенсу-Фредерику Нильсену после его слов о нежелании острова менять государственную принадлежность. Об этом он заявил во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Американский лидер выразил категорическое несогласие с позицией Нильсена и подчеркнул, что отказ от контроля со стороны Штатов станет для политика «большой проблемой».

«Что ж, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это станет для него большой проблемой», — поделился Трамп.

Столь резкое заявление последовало в ответ на недавнее выступление гренландского премьера, в котором тот подчеркнул, что власти автономии категорически против продажи территории или установления над ней иностранного управления.

В настоящее время Гренландия официально является частью Датского королевства, обладая статусом расширенной автономии, позволяющим самостоятельно решать вопросы внутренней политики.

Однако Дональд Трамп продвигает идею включения острова в состав США, аргументируя это вопросами национальной безопасности. Американский президент даже уклонялся от прямого обещания не использовать военную мощь для достижения этой цели и не смог однозначно подтвердить, что для него важнее — сохранение Альянса НАТО или приобретение арктического острова.

Напряжение в отношениях между сторонами усилилось после того, как в декабре был назначен спецпосланник по Гренландии Джефф Лэндри, который открыто подтвердил территориальные претензии Вашингтона. Ситуация накалилась еще больше, когда в социальных сетях появились изображения острова, перекрашенного в цвета флага США, что вызвало волну возмущения среди всех парламентских партий Гренландии и обеспокоенность в Евросоюзе.

