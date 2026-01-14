Ребенок ранен в результате атаки ВСУ на Ростов-на-Дону

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Всего пострадало четыре человека.

Четырехлетний ребенок ранен в результате атаки ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Всего пострадавшими числятся четыре жителя области. Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Состояние раненых врачи оценивают как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону горят многоквартирные дома после атаки ВСУ — дежурные бригады выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки пострадали квартиры. Об этом рассказывал 5-tv.ru.

Специалисты МЧС также занимались тушением пожара на одном из промышленных объектов города.

С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года российские регионы регулярно подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует беспилотные летательные аппараты, а также наносит ракетные удары по приграничным территориям России.

