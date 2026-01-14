«Очень действенная»: похудевшая Довлатова поделилась своей диетой

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Звезда призналась, что стройность дается непросто, но ради цели она готова на жертвы.

Разиоведущая Алла Довлатова раскрыла секрет своей диеты. За считанные недели звезда сильно похудела, и это не скрылось от глаз журналистов на церемонии вручения Реальной Премии MusicBox. Разумеется, одним из первых прозвучал вопрос — как добиться такого результата в настолько короткие сроки?

Увы, порадовать поклонниц простым рецептом стройности Довлатова не смогла. Ради стройной фигуры она идет на внушительные жертвы, причем постоянно. Регулярно ведущая набирает лишние килограммы, потом отправляется на чекап к подруге-эндкринологу, которая по результатам анализов назначает диету. И чтоб ее выдержать, нужна стойкость!

«Диета была такая конкретная, но очень действенная. Ну и при этом каждый день спорт и всевозможные, мои любимые, аппаратные методики. Диета такая была: интервальное голодание, первый прием пищи в 13:00, второй прием пищи в 18:00. Все. Два приема пищи», — поделилась Довлатова.

В меню входили бобовые, например, нут, а также тушеные овощи и мясо. Звезде пришлось полностью исключить из рациона углеводы, кроме того, она отказалась от любимого сыра. Даже фрукты оказались под запретом, разрешены только ягоды. Голодные дни длились три недели, и сейчас ведущая собой довольна. По словам Довлатовой, за это время ее желудок «сократился», и это помогает удерживать вес.

А вот уколами с модным и опасным «Оземпиком» Довлатова не интересуется. Как отметила звезда, несколько лет назад подобный препарат она испробовала на себе. Обошлось без последствий, но повторять рискованный опыт она не хочет.

