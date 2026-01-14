Как по указке: западные СМИ пишут об увеличении числа погибших на протестах в Иране

На Западе сообщают об увеличении числа погибших на протестах в Иране

Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

Тем временем Вашингтон готовится принять меры против Тегерана.

Власти Ирана задержали более 300 вооруженных участников беспорядков. Им готовятся предъявить обвинения. В это же время западные СМИ, как по указке, распространили информацию о количестве погибших демонстрантов. Если сутки назад сообщали о двух тысячах, то теперь пишут о 12 и более. Якобы данные получили от иранских активистов.

Вот только в стране сейчас почти полностью отсутствует интернет. А еще власти республики обнаружили крупную партию нелегально ввезенных терминалов Starlink. Их использовали для координации протестов. В ответ Илон Маск объявил о готовности бесплатно обеспечивать спутниковую связь в регионе.

Ситуацию активно комментирует Дональд Трамп. Он избегает прямых заявлений о военной операции. Однако дает понять, что Вашингтон готовится к прямому вмешательству.

«Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих. И все, что я могу сказать в поддержку активистов: «Держитесь — помощь уже в пути», — отметил глава Белого дома.

По данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия, Катар и Оман предупреждают США — удар по Ирану может обрушить нефтяные рынки. Эр-Рияд уже заверил Тегеран, что не предоставит свое воздушное пространство для военной авиации.

В ООН выражают обеспокоенность ростом военной риторики и призывают к дипломатии. Иран обратился в Совет Безопасности с требованием осудить угрозы и подстрекательство к насилию.

