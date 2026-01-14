Трамп настаивает на покупке Гренландии у Дании

Фото, видео: Reuters/Evelyn Hockstein; 5-tv.ru

Тем временем в Конгресс США внесли законопроект об аннексии острова.

В НАТО сейчас разгорается дипломатический конфликт. США вновь хотят купить Гренландию, а чтобы это выглядело благородно, в ход идет проверенный прием. Дерзкую операцию собираются провернуть под предлогом вымышленной российской угрозы. А вот европейцы, привыкшие кивать на мнимую агрессию Кремля, теперь похоже сами стали заложниками. Как Старый свет пытается угнаться за аппетитами Трампа, расскажет корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

На экстренную пресс-конференцию премьер Гренландии вышел в толстовке. Что вряд ли добавило веса его заявлениям в глазах администрации Трампа. Все, что оставалось вместе с датской коллегой, практически умолять заокеанских «союзников».

«Гренландия не хочет, чтобы ею владели США», — заявил Йенс-Фредерик Нильсен, премьер-министр Гренландии.

«Мы остаемся вместе и идем вместе. Гренландия не продается», — говорит премьер-министр Дани Метте Фредериксен.

Американцев это, впрочем, вряд ли убедит. Соратники Трампа уже подстилают юридическую «соломку» под возможную аннексию Гренландии. Конгрессмен Рэнди Файн оперативно внес нужный законопроект.

«Я поддерживаю президента Трампа в стремлении сделать Гренландию частью Соединенных Штатов. Она нужна нам для торговых маршрутов, нужна для того, чтобы создать буфер между нами и Россией», — заявил конгрессмен США Рэнди Файн.

Сам Трамп уже не раз повторял: возле острова якобы постоянно кружат российские и китайские подлодки. А значит, вмешательство просто необходимо. В Старом свете, правда, с такой оценкой не согласны.

Редкий случай: по данным Financial Times, у побережья Гренландии европейцы в кои-то веки не нашли следов российской агрессии.

«Это просто неправда, что там находятся китайцы и русские. Я ознакомился с разведданными. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок», — сказал один высокопоставленный дипломат в беседе с журналистами.

Но это заявление — для внутреннего пользования. В разговорах с американцами и на публике евробюрократы стараются следовать методичке Вашингтона. И вот российская угроза снова не за горами. Глава МИД Германии Вадефуль спешно отправился в Вашингтон — видимо, чтобы представить инициативу «Арктический страж».

По данным Bloomberg, так должна называться совместная миссия НАТО по защите Гренландии. Замысел простой и даже наивный: убедить Трампа, что оборонять остров можно вместе. И представить это как приобретение для США. Но сам американский президент уже четко дал понять, какого рода приобретение его интересует.

«Мы говорим о приобретении. Не об аренде, не о чем-то краткосрочном. Мы говорим о приобретении», — подчеркнул Трамп.

Вариантов приобретения рассматривают несколько — от покупки до внезапного самоопределения гренландского народа. Не исключают в Белом доме и силовой захват Гренландии. Причем одной перспективы военной операции США против союзника по НАТО оказалось достаточно, чтобы Североатлантический альянс дал трещину. В парламенте Франции уже разрабатывают план выхода из блока, евродепутаты грозят Вашингтону «давлением». Проблему признает даже Кая Каллас.

«США — незаменимый союзник, но также очевидно, что наши отношения уже не так хороши, как раньше», — говорит Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Угроза разрыва отношений с Европой Трампа едва ли волнует. «Трансатлантическое единство» пощупать нельзя. В отличие от того, что в перспективе может принести Штатам Гренландия.

Крупнейший в мире остров в глазах Вашингтона скорее напоминает сундук с сокровищами. На юге Гренландии — запасы редкоземельных металлов, лантан, иттрий, церий и другие. Залежи золота. На севере — много цинка и свинца. На востоке, предположительно, богатейшие нефтяные месторождения, до 31 миллиарда баррелей.

Карта Гренландии уже появилась и в окне Белого дома — на новом коллаже его официального аккаунта.

