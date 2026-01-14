В Ростове-на-Дону горят многоквартирные дома после атаки ВСУ

Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Информация о пострадавших уточняется.

Средства ПВО отражают воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В Ростове идет отражение воздушной атаки. Дежурные бригады выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах. Информация о пострадавших уточняется», — уточнил глава области.

На данный момент специалисты МЧС тушат пожар на одном из промышленных объектов города, добавил Слюсарь.

Губернатор отметил, что дежурно-спасательные службы приведены в полную готовность, чтобы оперативно реагировать при ликвидации последствий атаки.

С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года российские регионы регулярно подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует беспилотные летательные аппараты, а также наносит ракетные удары по приграничным территориям России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.