Тимоти Шаламе рассказал о подготовке к роли в фильме «Марти Великолепный»

Актер получил «Золотой глобус» за роль чемпиона по настольному теннису Марти Рейсмана, которую уже называют лучшей в его карьере.

Голливудский актер Тимоти Шаламе несколько лет готовился к работе над фильмом Джоша Сэфди «Марти Великолепный», за который уже получил премию «Золотой глобус», а скоро, вероятно, поборется и за «Оскар». С 2018 года артист тренировался играть в настольный теннис, чтобы правдоподобно изобразить на экране американского чемпиона Марти Рейсмана.

В интервью журналистам «Известий» Тимоти Шаламе отметил сложность своего персонажа — неугомонного мечтателя, который несмотря ни на что идет к своей цели. По мнению актера, режиссер Джош Сэфди пригласил его в проект, потому что они оба истинные нью-йоркцы, и именно эту энергию нужно было вдохнуть в экранного Марти. К слову, предложение Шаламе принял с восторгом.

«Я был полон энтузиазма и страсти, и в итоге я ведь готовился к этой роли несколько лет! И у нас почти братские узы с режиссером Джошем Сэфди — они позволили вытащить из меня нечто такое, чего, как мне кажется, раньше в кино у меня не было», — признался актер.

По словам Шаламе, к своей роли он подошел «с полным смирением». Труднее всего было выбрать правильную тональность — показать тревожность героя и правдоподобно выдержать ее на протяжении всей ленты.

«Я не разделяю мнение, что это фильм об антигерое или что фильмы об антигероях вообще существуют. Это фильм с морально неоднозначным компасом и главным героем, который тоже морально неоднозначен… Марти — человек из жизни, это просто реальная жизнь», — заключил Шаламе.

