«Буки» против НIМАRS. Лучшее видео из зоны СВО

Неприятель пытался атаковать позиции России на южнодонецком направлении.

Расчеты ЗРК «Бук-М3» перехватили снаряды HIMARS и управляемые авиабомбы на южнодонецком направлении спецоперации. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Все воздушные цели были уничтожены. Слаженная работа военнослужащих позволила ликвидировать угрозу.

«В ходе воздушной разведки и мониторинга воздушного пространства мы успешно отрабатываем по самолетам противника и управляемым авиабомбам. Что касается снарядов HIMARS, мы также перехватываем их. Техника справляется с этими задачами эффективно», — рассказал один из бойцов расчета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

