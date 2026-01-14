Госпитальные штаммы инфекций нечем лечить: акушер-гинеколог о причинах смерти младенцев в роддоме Новокузнецка

Фото: Ярослав Беляев/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Роженица не может полностью защитить себя и ребенка от внутрибольничных инфекций, так как все медицинские манипуляции выполняет персонал.

В родильном доме № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 в Кемеровской области за новогодние праздники скончались девять младенцев. Причины их трагических смертей в беседе с «Известиями» предположил акушер-гинеколог Владимир Сурсяков и педиатр Заур Хатшуков.

Наиболее часто новорожденные заражаются стафилококком, считает Сурсяков. Эксперт отметил, что в стационарах нередко циркулируют штаммы, плохо поддающиеся лечению.

«Госпитальные штаммы привыкли к антибиотикам, не умирают от них, поэтому их крайне тяжело лечить. Они очень агрессивные и могут поразить кого угодно. Если иммунная система ослаблена, как у недоношенных, то эти штаммы поразят ее гораздо быстрее и сильнее», — пояснил акушер-гинеколог.

По словам Владимира Сурсякова, заражение возможно через пищу, плохо обработанные раны и даже мелкие царапины. Он рекомендовал матерям обращать внимание на появление сыпи, вялость, беспокойство или отказ от питания у ребенка и при первых признаках обращаться к педиатру.

«Если быстро выявить инфекции, то можно попробовать вылечить. Проблема в том, что госпитальные штаммы сложно диагностировать и, по сути, их нечем лечить. Каждый год роддома ставят на мойку с перекраской стен, чтобы здание максимально очистить, стерилизовать — как раз для того, чтобы подобных вещей не было», — сказал специалист.

Сурсяков добавил, что роженица не может полностью защитить себя и ребенка от внутрибольничных инфекций, так как все медицинские манипуляции выполняет персонал. Однако соблюдение гигиены — мытье рук, обработка груди, протирание поверхностей — может снизить риски.

Особое внимание должно уделяться обработке в реанимациях. При нарушениях бактерии могут скапливаться, например, внутри трубок аппаратов искусственной вентиляции легких.

По мнению педиатра Заура Хатшукова, причиной смертей младенцев в роддоме могла стать респираторно-синцитиальная инфекция — вирусное заболевание дыхательных путей. Обычно оно протекает как легкая простуда, но у новорожденных способно вызвать бронхиолит и пневмонию.

«Из-за тяжелой дыхательной недостаточности может наступить летальный исход. Впрочем, дети могли заразиться и другими внутрибольничными инфекциями — в момент или после рождения. Также инфекция может быть внутриутробной, передаваться от матери к ребенку. Если она начинает проявлять себя в первые 72 часа после рождения, то может считаться внутриутробной», — считает медик.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.