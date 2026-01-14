Новокузнецкий роддом, в котором умерли 9 младенцев, уже попадал под внимание проверяющих органов

Фото: © РИА Новости/Следственный комитет РФ

ЦКБ № 1 прошла 257 проверок с 2016 года.

В Новокузнецке функционируют два родильных дома. Пациенток с осложнениями обычно направляли в роддом № 1, где за новогодние праздники умерли девять младенцев. Именно там должны быть созданы условия для ведения сложных родов.

«Известия» нашли данные Единого реестра проверок Генпрокуратуры РФ, которые говорят, что с 2016 года в отношении ЦКБ № 1 было проведено 257 проверок различными ведомствами.

За последние два года Роспотребнадзор дважды выносил предостережения перинатальному центру за нарушение сроков передачи экстренных уведомлений об инфекционных вспышках. Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и нормы СанПиН обязывают медучреждения направлять такие сообщения в экстренном порядке в течение двух часов, а затем в письменной форме в течение 12 часов.

В сентябре 2024 года у двух новорожденных были зафиксированы конъюнктивит, дакриоцистит и неуточненная инфекция. Однако сведения о заболевании первого ребенка были переданы лишь на пятый день, второго — спустя неделю. В марте 2025 года информация о ветряной оспе у троих пациентов поступила только через три дня, о пневмонии у двух — через пять, а о неуточненной инфекции у новорожденных — через восемь и десять дней соответственно.

Претензии проверяющих также затрагивали работу поликлиники при больнице. Рассматривались жалобы на отказ или задержки в оказании медицинской помощи, а также на требование покупать бахилы при отсутствии бесплатных. Были выявлены дефекты плитки, проблемы с крышей и следы грибка, возникшие из-за повышенной влажности.

В 2021 году суд на две недели приостановил работу акушерского отделения, операционного блока и прачечной из-за грубых санитарных нарушений. Проверка выявила отсутствие специализированного комплекса для новорожденных в реанимации, использование мебели, неустойчивой к дезинфекции, а также стирку спецодежды в подвале без разделения чистого и грязного белья. В прачечной обнаружили плесень и повреждения.

Также МЧС неоднократно предъявляло претензии к учреждению из-за некорректной работы противопожарной сигнализации.

Где деньги? Где оборудование?

В июне 2023 года роддом провел аукцион на закупку медицинской техники и ремонт оборудования на сумму свыше 63 миллиона рублей. Были приобретены аппараты для выхаживания недоношенных детей и проведения реанимационных мероприятий. В 2025 году учреждение направило на закупки более 1,6 миллиарда рублей, в 2024 году — 2,5 миллиарда рублей.

При этом некоторые пациентки утверждают, что медперсоналу приходилось работать на устаревшем оборудовании, а состояние палат оставляло желать лучшего.

