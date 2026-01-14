«Эпидемия снижения либидо»: россияне охладели друг к другу в январе

Фото: 5-tv.ru

Начало нового года — непростое время. Почему сексологи и психологи называют его кризисом образа жизни? И как вернуть желание жить и любить?

Массовое снижение либидо в России в январе — это классический «синдром постпраздничной спячки», кризис образа жизни. Специалисты отмечают, что отсутствие сексуального желания в этот период — не патология, а телесный и психический ответ на праздничный марафон. Об этом, а также о способах исправления ситуации журналистам Life.ru рассказала сексолог и психолог Александра Миллер.

Почему снижается либидо

Первая причина — это серьезная нагрузка на организм в январе. Долгие выходные, застолья с алкоголем, избыток быстрых углеводов и соли и хронический недосып приводят к нарушениям гормонального фона, скачкам инсулина, накапливанию стресса, страдают печень и поджелудочная железа, нет настроения.

Затем люди из праздничной рутины возвращаются в рабочую, возникает тревожность, радости не добавляют опустошенный кошелек и пара-тройка лишних килограммов. Кроме того, в январе холодно и не хватает солнца. И к вороху проблем добавляется дефицит витамина D.

Тревога, которая и так не способствует романтическим встречам, переходит в субдепрессивное состояние. В итоге — сил нет, всегда хочется спать, организм даже не существует, он выживает. А стремление скорее вернуть себе форму вгоняет в еще больший стресс — тренировки на фоне истощения только усугубляют ситуацию.

Либидо возвращается: как восстановиться после праздников

В первую очередь, не паникуйте. Это не навсегда, вы еще не больны, а просто устали. Не торопитесь с диетами и спортзалом, приводите себя в порядок постепенно — в течение двух-трех недель. Вместо голодания питайтесь легкими блюдами и соблюдайте водный баланс, употребляйте меньше кофеина, а алкоголь лучше вообще исключите. Так вы разгрузите печень и нервную систему.

Обязательно ложитесь спать до полуночи, высыпайтесь, устраивайте «световые ванны» во время утренних прогулок. Выбирайте умеренные физические нагрузки, которые не выматывают, а заряжают энергией, и не заставляйте себя заниматься сексом. Начните с объятий и нежных прикосновений без подтекста, верните в отношения тактильный контакт. А потом найдите парный досуг, который поможет снова сблизиться и пофлиртовать.

Но если здоровый образ жизни, бережное отношение к себе и приятные свидания не пробуждают огонек, возможно, пора обратиться к врачу. Сдайте анализы (гормоны щитовидной железы, витамин D, ферритин, тестостерон, пролактин) и проконсультируйтесь со специалистом.

