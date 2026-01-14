Вечная битва: в Петербурге предложили новый способ борьбы с сосульками

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов; 5-tv.ru

Если все получится, проблемы в дальнейшем уже не будет.

В Петербурге, где борьба с сосульками на крышах, это традиционное зимнее общегородское развлечение, уверяют, что придумали уникальный способ вообще избавиться от этой проблемы.

Некая частная компания представила специальную пленку, которую надо наносить на крыши и карнизы — она просто не дает воде задерживаться на поверхности, а значит и замерзать.

По большому счету, ничего нового, обычный «антидождь». Каждый второй водитель наносит подобное на лобовое стекло. Но разработчики уверяют, что сильно изменили состав такой пленки.

Изначально покрытие создавалось для обработки беспилотников в условиях Арктики. Но впереди испытания, которые должны показать сможет ли эта пленка избавить северную столицу от сосулек навсегда.

