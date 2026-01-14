Неразрешенные вопросы: почему в роддомах России все еще умирают новорожденные

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Подобные трагедии происходят даже в крупных городах.

После трагических событий в Новокузнецке, где в новогодние дни скончались девять новорожденных, под проверки попали и другие родильные учреждения Кузбасса. За последние годы государство направляло значительные средства и ресурсы на развитие перинатальной помощи, что принесло результат: за период с 2015 по 2023 год младенческая смертность сократилась в два раза. При этом нерешенные вопросы сохранились и во многом связаны с падением рождаемости. С одной стороны, из-за низкой загрузки приходится закрывать небольшие родильные отделения, которые долгое время были невостребованы. С другой — укрупнение роддомов повышает риск распространения инфекций. В ситуации разбирались «Известия».

Инфекция!

В начале января в Новокузнецке в роддоме № 1 умерли девять новорожденных. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности, главного врача временно отстранили, а Роспотребнадзор и Росздравнадзор начали собственные проверки. Окончательные причины трагедии пока не названы, при этом роддом закрыли на карантин из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Также в Кузбассе внепланово проверят все роддома и перинатальные центры.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая отметила, что точно определить причины случившегося можно будет лишь после завершения расследования. Вместе с тем она допускает, что речь идет об инфекции.

«Откуда эта инфекция взялась? Какие были нормы нарушены? Ведь все законы и СанПиН написаны, и все они требуют неукоснительного выполнения. Я уверена, что все родильные дома и перинатальные центры, не дожидаясь решений вышестоящих органов, уже сегодня проведут внутренний аудит и сделают все для того, чтобы их медучреждения по-прежнему оставались самым безопасным местом до рождения ребенка», — сообщила Буцкая.

В Кемеровскую область для проверки направлена группа специалистов НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова и Санкт-Петербургского педиатрического университета.

Младенческая смертность: статистика

Трагедия, произошедшая в регионе, выглядит особенно заметно на фоне статистики, которая указывает на существенное улучшение показателей смертности новорожденных в последние годы.

Младенческая смертность (с рождения до года. — Прим. ред.) заметно уменьшилась: с 12,6 тысяч случаев в 2015 году до 5,3 тысяч в 2023-м. При этом инфекционные и паразитарные болезни занимают лишь пятое место среди ее причин. Например, в 2023 году по этой причине умерли 256 младенцев, тогда как в 2015 году — 484. Гораздо чаще дети умирают от «отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде», то есть в первые семь дней жизни: 2464 ребенка в 2023 году. В эту группу относят внутриутробную гипоксию, асфиксию в родах, родовые травмы, а также ряд нарушений у плода и новорожденного, включая геморрагические нарушения.

Еще в 2020 году доктор медицинских наук, профессор РНЦХ им. академика Б. В. Петровского Валерий Альбицкий отмечал в своей работе, что снижение младенческой смертности в XXI веке стало следствием реализации нацпроекта «Здоровье», а также укрепления материально-технической базы медорганизаций, занимающихся родовспоможением и детством, развития сети перинатальных центров, появления высокотехнологичного оборудования, коек интенсивной терапии для новорожденных и других мер.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в беседе с «Известиями» также обращает внимание, что важную роль в снижении показателя «сыграло создание сети перинатальных центров, где сконцентрированы кадры, технологии и современные протоколы помощи».

«Это показывает, что системные инвестиции и правильная организация службы реально спасают жизни. Но трагедия в Новокузнецке должна стать поводом для предметного разговора о том, какие решения сегодня необходимы: от модернизации родовспомогательных учреждений и восстановления кадрового потенциала до усиления эпидемиологического контроля», — отметил эксперт.

В Минздраве подчеркнули, что в России показатель младенческой смертности ежегодно уменьшается на протяжении последних лет, а положительная динамика фиксируется во всех регионах страны. При нынешнем уровне младенческой смертности (коэффициент 3,6. — Прим. ред.) Россия входит в группу государств с самыми низкими значениями в мире.

«Доступность медицинской помощи для беременных, рожениц и родильниц обеспечивается благодаря трехуровневой службе родовспоможения», — объяснили в министерстве.

Главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов уточнил, что в стране действует 141 медицинская организация третьего уровня перинатальной помощи — учреждения, способные оказывать поддержку женщине и новорожденному в наиболее сложных клинических ситуациях.

По его словам, в рамках нацпроекта «Семья» идет переоснащение перинатальных центров и акушерских стационаров, создание и расширение сети женских консультаций, «особенно в сельской местности».

Всему виной укрупнение роддомов?

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов считает, что подобные трагедии нередко связаны с решениями о «бездумной оптимизации коечного фонда и площадей», а также с хроническим дефицитом медицинских работников, прежде всего среднего персонала и профильных специалистов.

Действительно, в последние годы не раз появлялись сообщения о прекращении работы родильных отделений и целых роддомов в различных регионах.

«На сегодняшний день происходит не закрытие, а наоборот, открытие новых перинатальных центров и акушерских стационаров в составе многопрофильных больниц, например, в Казани открыт городской перинатальный центр на базе 7й городской больницы, в Москве открыт перинатальный центр на базе клиники в Коммунарке. Количество вновь вводимых акушерских стационаров в стране будет только нарастать, причем специализированная помощь будет оказываться на более высоком уровне», — корректирует информацию главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов

Однако данные из сборника «Здравоохранение в России 2025» говорят об обратной тенденции: если в 2015 году для беременных, рожениц и родильниц имелось 69,4 тысяч коек в различных медучреждениях, то в 2024 году их стало 48,2 тысяч — показатель последовательно снижается. Сокращение отражается и в абсолютных цифрах, и в расчете на десять тысяч женщин 15-49 лет: с 19,4 в 2015 году до 14,2 в 2024-м.

Статистика также показывает проблемы с численностью медперсонала. Число акушеров-гинекологов с 2015 по 2024 год держится на уровне 5,4 на десять тысяч женщин, тогда как количество акушерок заметно снизилось — с 57,3 тысяч до 47,7 тысяч (7,3 и 6,1 на десять тысяч женщин соответственно).

Опрошенные «Известиями» медработники, состоящие в закрытом сообществе «Врачи РФ», указали, что укрупнение роддомов — когда небольшие учреждения закрываются, а рожениц направляют в региональные или крупные районные центры, — может способствовать распространению инфекций.

«Чем меньше родов в роддоме, тем меньше случаев внутрибольничного инфицирования и больше внимания к каждому пациенту. Чем крупнее стационар, тем проблем с этим больше. При большой нагрузке на роддом увеличится количество внутрибольничных инфекций. А что будут делать, когда надо закрывать этот крупный роддом на профилактику, куда направлять пациенток?» — написал один из опрошенных журналистами врачей.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов добавляет, что распространению внутрибольничных инфекций помогают устаревшие здания и материально-техническая база, не соответствующие современным санитарным требованиям, а также нехватка эпидемиологов и специалистов по инфекционному контролю.

«В структуре инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), чаще всего фиксируются пневмонии, послеоперационные инфекции, гнойно-септические осложнения у родильниц и новорожденных, а также инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем. Все это говорит о необходимости пересмотра подходов к организации стационарной помощи, инфекционной безопасности и кадровому обеспечению», — говорит эксперт.

Без этого никак?

Сами врачи признают, что закрытие малых роддомов иногда неизбежно. Один из участников сообщества «Врачи РФ» рассказал о ликвидации родильного дома, где число родов упало до 30 в год. По его словам, дежурная смена фактически приходила на работу «поесть, поспать и постираться». При этом в учреждении вообще не было анестезиолога, а значит, сделать кесарево сечение, к примеру, там было невозможно.

«Ближайший роддом в 100 километров по асфальту. В другой ЦРБ закрыли роддом еще раньше — там до двух ближайших городских роддомов 20-30 минут езды по хорошему асфальту. Это правильное решение — акушерка, принимающая четыре-пять родов в год», — считает медработник.

Еще один врач сообщил, что в его регионе из пяти роддомов в областном центре и 18 в районах осталось два в областном центре и один в районе. Содержать учреждения без достаточной нагрузки было невозможно: не хватало денег, персонал не мог получать достойные зарплаты, а профессиональные навыки постепенно ухудшались.

Татьяна Буцкая отмечает, что укрупнение родильных домов объясняется именно этим: небольшой роддом, где одни роды на десять дней, — «очень опасная история».

Вместе с тем эксперты и врачи считают, что простого решения здесь нет. Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко указывает, что роды действительно требуют квалифицированной и технологичной помощи, но при этом должны быть максимально приближены к месту проживания. Текущая ситуация с роддомами делает семейную логистику сложнее.

«Здесь требуется комплекс решений по поддержке семей, особенно семей, в которых воспитывается несколько детей и рождается третий и последующий ребенок», — уверен эксперт.

Сергей Рыбальченко также обращает внимание на размер родового сертификата — документа, который обеспечивает роженице бесплатную медпомощь и выдается в женской консультации. С 2007 года его величина менялась лишь однажды — увеличившись на тысячу рублей. Сейчас он равен 12 тысячам рублей, но с учетом инфляции за это время должен составлять как минимум 33 тысячи рублей.

