Трагедия в роддоме Новокузнецка: в Кемеровской области уже отмечался рост младенческой смертности

Почему показатели региона отличаются от общероссийских.

В России показатель младенческой смертности достиг исторического минимума — 3,5 случая на тысячу новорожденных. Об этом в декабре 2025 года сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Известия» проанализировали данные Росстата и выявили несоответствие общероссийской тенденции именно в Кемеровской области, где за новогодние праздники только в одном роддоме в Новокузнецке умерли девять младенцев.

В 2024 году в регионе был зафиксирован резкий рост младенческой смертности. В 2023 году показатель составлял 4,3 промилле, а по итогам 2024-го увеличился до 5,7 промилле, что означало рост на 32,5% и вывело область на шестое место в стране. В абсолютных цифрах в 2023 году умерли 82 младенца, в 2024-м — 100.

Такой же уровень в 2024 году зафиксирован в Иркутской области, где рост составил около 18%. Там число умерших младенцев увеличилось со 114 до 129.

Наивысший показатель был отмечен в Чукотском автономном округе — 25,2 промилле в 2024 году против 19,3 в 2023 году, что связано с малой численностью населения. В регионе умерли 13 детей в 2024 году и десять — в 2023-м.

Самый высокий темп роста показала Калужская область — 76%: с 2,9 промилле в 2023 году до 5,1 в 2024-м, что соответствует увеличению числа смертей с 24 до 41.

В Минздраве сообщили «Известиям», что в 2023–2025 годах показатели младенческой смертности в Калужской и Кемеровской областях были и остаются ниже среднероссийского уровня и не демонстрируют тенденции к росту.

В Кемеровскую же область, попавшую в объектив внимания общественности после смерти девяти младенцев в родильном доме № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 за новогодние праздники, по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко направлена группа специалистов НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова и Санкт-Петербургского педиатрического университета. Руководителем группы назначена глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Были тараканы или нет?

Мнения женщин, рожавших в этом учреждении в разные годы, оказались противоречивыми. Жительница Кемеровской области Лариса отметила в беседе с «Известиями», что в роддом № 1 поступает большое количество пациенток, из-за чего отношение персонала часто выглядит безучастным.

«Я рожала там пять лет назад. Раньше пациенток направляли в роддома небольших городов, например в Осинники, Мыски, но их закрыли. Теперь все полностью легло на плечи врачей и акушерок двух роддомов Новокузнецка. Такая же история и в Кемерово», — сказала она.

Другая жительница вспоминала, что в 2020 году лежала там на сохранении и сталкивалась с антисанитарией.

«Тараканы, продукты их жизнедеятельности везде в палатах, пыль да волосы как перекати-поле, санитарный персонал не особо занимается уборкой. Мне выписали препарат без показаний к нему, я упала в обморок в коридоре из-за падения давления после него. А в сестринской нет даже нашатыря, никакие препараты для нормализации давления мне не дали», — сказала женщина.

По ее словам, у соседки по палате ночью возникла сильная боль, однако врача так и не позвали до утра.

В то же время у медика Алены Яковлевой, рожавшей в роддоме № 1 в 2020 году, остались положительные впечатления. Она рассказала, что выбрала это учреждение по рекомендации гинеколога из-за наличия урологической кафедры и аппарата диализа. Перед родами у нее ночью развилась преэклампсия, и женщину экстренно госпитализировали.

«Врачи сработали молниеносно. Анестезиолог надо мной крутился, боялся, что я впаду в кому. Я понимала, что все печально складывается, очень сильно переживала. Но кесарево прошло на ура», — рассказала женщина.

После операции мать с ребенком находились в роддоме шесть дней.

«Санитарка приходила каждый день: мыла полы и протирала поверхности. Я, как медик, оценила. Никаких тараканов, клопов, грязи не было», — отметила Яковлева.

По словам женщины, пациентки вместе следили за чистотой палат и дополнительно проводили кварцевание.

