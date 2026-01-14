Стать бездомным за 200 тысяч: на Урале запустили необычные туры для богатых

Богатым жителям Урала предлагают на время стать бездомными за 200 тысяч рублей

Фото, видео: 5-tv.ru

Услуга пользуется большим спросом.

Владельцы сервиса, который появился на Урале, максимально нестандартно подошли к вопросу организации отдыха. Они предлагают свои клиентам так называемые «бомж-туры». На несколько дней бизнесмен или чиновник, может стать бездомным и нищим. Услуга дорогая, но как выяснила корреспондент «Известий» Нина Катаева, пользуется большим спросом.

От обычного городского жителя до уличного бродяги — один шаг… в мусорный бак. Так начинается одна из самых дорогих экскурсий в России. «Бомж-тур» — развлечение исключительно для богатых. Уличный трип обойдется в 200 тысяч рублей.

Легким движением руки участник квеста теряет доступ к мобильной связи, деньгам и… социальный статус. Потрепаный костюм, несложный грим, нанесенный в ближайшем подъезде — и образ готов. Это мгновенно вызывает бурную реакцию соседей, которые не хотят делить лестничную клетку с бездомными. Даже ненастоящими.

Марине — 19. Узнать, какого это — жить без крыши над головой, говорит, решилась от скуки.

«Я очень сильно люблю конный спорт, я также работаю бариста, я перепробовала себя во многом и, наверное, мне наскучило, поэтому я решила попробовать такой формат», — признается Марина Матюшенко, участница «бомж-тура».

За сотни тысяч рублей обеспеченные граждане получают возможность рыться в мусорках, спать на теплотрассах и попрошайничать.

Социальный эксперимент длится три дня. Предполагается, что его участники полностью лишаются комфорта, а из удобств только то, что найдут на улице. Поэтому главные надежды на мусорные баки рядом с торговыми центрами и ресторанами.

Организаторы охотно делятся своим замыслом: деньги зарабатывают на состоятельных людях, которым надоел отдых all-inclusive.

«Были заявки с Тюмени и Ханты-Мансийска. Один бизнесмен и один чиновник. А что они хотели в этом туре? Они просто хотели посмотреть что это за продукт, окунуться в это все. Перезагрузиться что ли…» — отмечает Федор Цветков, организатор «бомж-тура».

Каким конкретно слугам народа надоели их теплые кабинеты — информация закрытая. Как и смета проекта.

Это не первый социальный эксперимент с перевоплощением. Этой осенью зумеры запустили новый тренд на деревенскую жизнь. За 20 тысяч рублей молодежь готова на неделю ехать в подмосковные деревни, забыть там про гаджеты и заниматься хозяйством. Но если трудотерапия без смартфонов даже полезна, то «бомж-туры» так и рискуют остаться спектаклем, который превращает чужую беду в развлечение для богатых.

«Это больше на пиар, если честно, похоже. Мы ничего толком не делаем, не меняем, но мы так переживаем, что мы даже поиграем в бомжей. Делать себе развлечение из чужой боли, пиариться на этом — они и так периодически делают очень глупые заявления, которые раздражают людей», — считает психотерапевт Василий Шуров.

Вот и в ночлежке — одной из точек «бомж-тура» — идею поиграть в бездомных не оценили.

«Для чего? Можете мне сами объяснить, для чего? Это блажь», — говорит бездомный Андрей.

В этом центре находятся реальные люди, которые попали в сложную ситуацию. Путь на улицу у каждого был свой. Но повторять его здесь никому не желают.

Вопрос, способно ли искусственное погружение в бедность «перезагрузить» элиту — остается открытым. Как и то, какие выводы будут сделаны после возвращения в собственные особняки.

