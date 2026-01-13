WP: в США впервые за 50 лет прибыло меньше людей, чем уехали из страны

Эксперты связали такую динамику прежде всего с резким сокращением притока мигрантов при президентстве Дональда Трампа.

США столкнулись с беспрецедентной ситуацией в миграционной сфере: впервые за последние 50 лет страну покинуло больше иммигрантов, чем въехало. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на оценки экономистов Института Брукингса.

«Впервые за по меньшей мере полвека больше иммигрантов покинули США, чем прибыли (в страну. — Прим. ред.) в прошлом году», — отметило издание.

По информации газеты, в 2025 году миграционное сальдо оказалось отрицательным: число уехавших превысило количество прибывших на 10–295 тыс. человек.

Эксперты связали такую динамику прежде всего с резким сокращением притока мигрантов в период президентства Дональда Трампа. В частности, практически прекратился поток из Мексики на фоне ужесточения визовых правил, введения дополнительных сборов и закрытия гуманитарных программ, в том числе почти для всех категорий беженцев, уточнила газета. Кроме того, на ситуацию повлияли масштабные депортации, проводимые американскими властями.

При этом газета подчеркнула, что официальную статистику по иммиграции за 2025 год опубликуют лишь позднее в текущем году.

Как ранее писал 5-tv.ru, Соединенные Штаты ввели полный запрет на въезд для граждан семи государств Африки и Азии.

При этом ранее Трамп ввел «золотые визы» в США. Теперь любой желающий за один миллион долларов может приобрести такой документ — своего рода аналог грин-карты, что позволит состоятельным мигрантам получить вид на жительство.

