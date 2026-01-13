Дело о смерти новорожденных в Новокузнецке передали в центральный аппарат СК

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Бастрыкин поручил оценить все сведения из СМИ и соцсетей о нарушениях в роддоме.

Уголовное дело по факту гибели новорожденных в родильном доме в Новокузнецке передали для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Соответствующее распоряжение подписал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

«По поручению председателя СК РФ Александра Ивановича Бастрыкина уголовное дело, возбужденное следственным управлением СК России по Кемеровской области — Кузбассу по факту смерти новорожденных в роддоме Новокузнецка, передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства», — сказано в Telegram-канале.

Кроме того, следствие должно дать правовую оценку публикациям и сообщениям в социальных сетях о ранее имевшихся случаях травмирования и смерти детей в этом учреждении, а также о возможных нарушениях при оказании медицинской помощи.

К расследованию привлекли опытных следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата СК. В ходе следствия планируется установить все обстоятельства произошедшего, включая причины гибели девяти новорожденных, зафиксированные в новогодние праздники. По данным источников, у детей диагностировали внутриутробные или неонатальные инфекции с критическими осложнениями.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Главврач роддома временно отстранен от должности.

Акушерский стационар № 1 городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова временно приостановил прием пациенток из-за высокой заболеваемости респираторными инфекциями. Ранее, в сентябре 2025 года, следствие уже возбуждало уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью матери после осложнений при родах в том же роддоме.



