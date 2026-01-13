Трамп призвал продолжать акции протеста в Иране и пообещал помощь США
Фото: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP
Президент США пообещал поддержку участникам беспорядков.
Президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать акции. Об этом он написал на странице в собственной соцсети Truth social.
«Иранские патриоты, продолжайте протесты — берите под контроль свои институции!» — обратился президент США.
Американский лидер также пообещал участникам беспорядков содействие со стороны США. По его словам, «помощь уже в пути».
Также Трамп отменил все встречи с представителями Ирана.
Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших в результате продолжающихся с 28 декабря 2025 года протестов в Иране на 12 января превысило 500 человек. Такие данные приводило агентство Reuters, ссылаясь на статистику правозащитной организации страны HRANA.
По информации агентства, погибли 490 протестующих и 48 сотрудников службы безопасности, арестовано свыше 10 600 человек.
Ранее сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви призвал свергнуть действующее правительство страны и намекнул на скорую «глобальную помощь» протестующим, вероятно, в лице США.
Позднее в ходе общения с представителями СМИ, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что страна серьезно рассматривает возможность ответа на протесты в Иране, не исключая применение силы.
